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Депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские депутаты написали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией. Об этом нардеп Вадим Новинский написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что переговорный процесс «провален», в связи с чем необходимо как можно скорее начать переговоры с президентом Владимиром Путиным об условиях прекращения «кровавого противостояния».

«В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни.
И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации», — написал он.

Ранее Зеленский заявил о создании коалиции против президента России Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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