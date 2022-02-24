Польша повышает уровень готовности армии из-за ситуации на Украине

Власти Польши приняли решение повысить уровень готовности некоторых подразделений армии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны Польши.

«Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряженной ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести еще один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны», — говорится в заявлении ведомства.

По некоторым данным, в польской армии постановили отменить решения об отпусках и командировках.

«Решение о введении следующей степени готовности является стандартной практикой в таких ситуациях», — также говорится в сообщении министерства.

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