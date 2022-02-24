Земмур призвал Париж инициировать соглашение НАТО с РФ о нерасширении альянса

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Эрик Земмур призвал Париж инициировать соглашение НАТО с Россией по нерасширению альянса. Об этом он сказал в эфире телеканала BFM.

«Франция должна инициировать срочные переговоры с западными партнерами и Россией для заключения соглашения, которое положило бы конец расширению НАТО на восток», — сказал политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разместит свои силы реагирования на территориях союзников на время кризиса.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководителям стран НАТО с призывом провести срочную встречу из-за ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.