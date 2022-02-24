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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Путин заявил, что современная Россия — самая мощная держава мира

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации заявил, что современная Россия после распада СССР — самая мощная держава мира. Трансляция обращения велась на телеканале «Россия 24».

Он считает, что ни у кого не должно быть сомнений, что это приведет к разгрому нападающего.

По его словам, СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился. Глава государства заявил, что «паралич воли приводит к забвению». Он вспомнил — стоило стране тогда ненадолго «потерять уверенность в себе... и все! Баланс сил в мире оказался нарушенным».

Путин также обратил внимание на жесткие действия США во внешней политике — всех, кого что-то не устраивает, «ломают через колено».

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Военная операция в Донбассе
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