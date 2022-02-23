Посла России вызвали в МИД Чехии для объяснения позиции Москвы по Украине

В МИД Чехии вызвали посла России в Праге для объяснения позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на министерство.

Встречу с российским послом Александром Змеевским проводил замглавы МИД Мартин Смолек, она длилась около 25 минут.

До этого член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру».

Днем ранее российского посла в Лондоне вызывали в МИД Великобритании для объяснения признания Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. После этого, санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада.