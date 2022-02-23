Япония вводит санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА «Новости».

Уточняется, что власти Японии останавливают выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, замораживают капиталы, вводят запрет на экспортно-импортные отношения с республиками, а также на размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в Японии.

«Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры», — добавил Кисида.

Он также призвал Россию «вернуться к дипломатическим усилиям» по урегулированию ситуации с Украиной и повторил, что действия РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.