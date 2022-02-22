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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде призвали Зеленского подать в отставку

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвала Зеленского подать в отставку

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским подать в отставку из-за провала задачи по возвращению Донбасса, следует из текста обращения на сайте партии.

«Ситуация, складывающаяся вокруг Донбасса, — это страшный итог бездеятельности и безволия власти, <…> за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений», — указано в публикации.

Депутат заявили о необходимости отставки государственных лидеров и последующего поиска дипломатических путей восстановления мира и территориальной целостности Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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