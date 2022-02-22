Пушилин попросил повременить в вопросе установления границ ДНР и ЛНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал повременить в вопросе о границах Донецкой и Луганской народных республик, этот вопрос будет решен позже. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Этот вопрос непростой, он будет урегулирован позже. <...> Я бы просто не забегал вперед», — сказал он.

По словам Пушилина, Россия признала ДНР в границах Донецкой области. Глава ДНР добавил, что Донецк рассчитывает на собственные силы, не исключив при этом возможности обращения к России за военной помощью.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.