Украина попросила Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — заявил Кислица.

Он подчеркнул, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

До этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о признании независимости был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.