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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил об обострении ситуации в Донбассе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», — отметил глава государства.

По его словам, процесс урегулирования ситуации «буксует», консультации с партнерами по данному вопросу «не помогают», несмотря на усилия России. Президент также подчеркнул, что залогом восстановления мира на территории является выполнение минских соглашений.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. На фоне этого Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию.

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