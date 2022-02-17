МИД Британии заявил, что Путин «должен отвергнуть» предложение ГД о признании ДНР и ЛНР

Заместитель главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Лондон осудил инициативу Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением минских соглашений.

Клеверли считает, что Путин «должен отвергнуть» предложение Госдумы о признании самопровозглашенных республик.

Британский дипломат также заявил о поддержке Лондоном выполнения минских соглашений.

«В этой связи мы осуждаем действия, предпринятые российской Думой, предложившей президенту России признать Луганскую и Донецкую области независимыми. Это прямо подорвало бы минские соглашения и должно быть отвергнуто российскими властями в соответствии со взятыми ими обязательствами», — сказал он.

Ранее Министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter видеоролик с картой «направлений вторжения Путина» на Украину.