Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Британский врач обратил внимание на пять ранних симптомов рака 23:53
CAS подтвердил, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки 23:50
Блинкен объяснил Совбезу ООН, как Россия планирует начать «вторжение»... 23:44
В Киеве рассказали, зачем Россия «провоцирует» киевские власти 23:32
Посольство США обвинило РФ в обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской... 23:15
Двое пассажиров Московского метро напали на полицейских 23:05
Калининградская область обратились в МИД из-за транспортного коллапса на границе... 23:01
В Канаде построят парковку на месте парка, посвященного погибшим во Второй... 22:56
Россия распространила в Совбезе ООН материалы о военных преступлениях Киева 22:51
В Госдуме призвали представить Валиеву к правительственной награде 22:44

МИД Британии заявил, что Путин «должен отвергнуть» предложение ГД о признании ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Заместитель главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Лондон осудил инициативу Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением минских соглашений.

Клеверли считает, что Путин «должен отвергнуть» предложение Госдумы о признании самопровозглашенных республик.

Британский дипломат также заявил о поддержке Лондоном выполнения минских соглашений.

«В этой связи мы осуждаем действия, предпринятые российской Думой, предложившей президенту России признать Луганскую и Донецкую области независимыми. Это прямо подорвало бы минские соглашения и должно быть отвергнуто российскими властями в соответствии со взятыми ими обязательствами», — сказал он.

Ранее Министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter видеоролик с картой «направлений вторжения Путина» на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть