Премьер Италии может посетить РФ в ближайшие дни

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его визит в Россию возможен в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, организацией этой встречи уже занимаются.

На уточняющий вопрос о том, произойдет ли это в ближайшие дни, премьер ответил: «Думаю, да». Более точные сроки визита Драги не уточнил.

Ранее Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным и запросил посредничества у Италии.

Также председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини объяснил, почему сложно вводить санкции в отношении РФ. По его словам, если бы Владимир Путин в текущей ситуации помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей Евросоюзу, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа». Глава Госсовета при этом указал, что российский лидер «частично даже дал» такие гарантии.