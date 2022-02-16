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Словакия обвинила Россию в подрыве мира из-за решения Госдумы по ДНР и ЛНР

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину, в котором депутаты призвали главу государства рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Территориальная целостность Украины, в том числе в Донбассе, не то, что должен диктовать российский парламент. Решать могут только украинцы, а мы — поддерживать. Нельзя говорить о мире, но делать подрывающие его шаги», — написала словацкий лидер в Twitter.

Обращение к Путину в Госдуме приняли 15 февраля, большинством голосов поддержав проект КПРФ. Согласно документу, депутаты попросили президента России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В рамках голосования проект поддержали более 350 депутатов, а против выступили лишь 16 парламентариев.

Это решение уже прямо раскритиковали на Украине, объявив, что признание республик Донбасса со стороны Москвы ознаменует выход России из минских соглашений.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР.

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