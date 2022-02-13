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Телефонный разговор Зеленского и Байдена продлился менее часа

Белый дом: Байден пообещал Зеленскому решительный ответ США на «агрессию» Россию

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Global Look Press/Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и дал понять, что Вашингтон вместе со своими союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

«Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в сообщении.

Разговор лидеров США и Украины продлился менее часа.

Ранее президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых обсудили наращивание войск вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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