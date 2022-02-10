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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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«Чувствую себя нормально, только голос сел»: лидер «Новых людей» Нечаев заболел COVID-19

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал «Газете.Ru» о заражении коронавирусом.

«Вчера поздно вечером пришел положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, только голос чуть осипший и чуть-чуть подкашливаю, без температуры. Хорошая возможность несколько дней дома посидеть», — сказал политик.

Нечаев добавил, что не делал прививку от коронавируса. Он также назвал верным решение Думы объявить две региональные недели (работа депутатов в своих избирательных округах) подряд на фоне массового заражения коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о госпитализации лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и желает ему здоровья.

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