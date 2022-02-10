«Чувствую себя нормально, только голос сел»: лидер «Новых людей» Нечаев заболел COVID-19

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал «Газете.Ru» о заражении коронавирусом.



«Вчера поздно вечером пришел положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, только голос чуть осипший и чуть-чуть подкашливаю, без температуры. Хорошая возможность несколько дней дома посидеть», — сказал политик.



Нечаев добавил, что не делал прививку от коронавируса. Он также назвал верным решение Думы объявить две региональные недели (работа депутатов в своих избирательных округах) подряд на фоне массового заражения коронавирусом.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о госпитализации лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и желает ему здоровья.