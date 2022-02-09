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Названа предполагаемая дата встречи президентов Бразилии и России в Москве

СМИ: Болсонару встретится с Путиным 16 февраля

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 16 февраля, сообщает бразильский портал Globo.

«Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня <...> встреча (с Путиным) запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании правительства РФ», — указано в сообщении.

Издание отмечает, что для переговоров с Путиным у Болсонару будет только один день — при этом, кроме президента России, встречу с коллегой из Бразилии планирует провести спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Затем Болсонару собирается провести встречу с представителями российского и бразильского агробизнеса и атомной энергетики.

Вместе с Болсонару в Москву прибудут министры иностранных дел, обороны, юстиции и сельского хозяйства Бразилии.

Ранее вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит президента Жаира Болсонару в Москву.

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