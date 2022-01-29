В США недовольны позицией Киева по «вторжению» России

В Вашингтоне недовольны тем, что Киев в открытой форме «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что в текущий момент между США и Украиной «нарастает напряженность» из-за разногласий относительно того, как трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Политики в Вашингтоне предполагают, что правительство Украины «без особой благодарности» встречает оказываемую США поддержку.

«У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США – чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?», — утверждает источник телеканала.

При этом, правительство Украине недовольно тем, что Штаты не предпринимают превентивных действий по сдерживаю России, вроде очередных санкций.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что у американской стороны нет постоянных сил и наступательных вооружений на Украине.