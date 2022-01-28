Посол рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы

Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в отрасли военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, рассказал посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в остальных отраслях между Россией и Венесуэлой взаимодействие является сочетанием возможностей и потребностей.

«На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами», — пояснил российский посол.

Также Мелик-Багдасаров обратил внимание, что венесуэльские партнеры с большим интересом участвуют в разных мероприятиях, устраиваемых в России.

«Взять хотя бы победу венесуэльской команды на этапе танкового биатлона на Армейских играх в 2021 году. Они всегда желанные гости!» — добавил дипломат.

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Отвечая на вопрос о том, осуществляется ли работа по подготовке визитов представителей Министерства обороны Венесуэлы в РФ и наоборот, он подчеркнул, что «представители оборонных ведомств двух стран поддерживают контакты на постоянной основе». Каких-либо конкретных договоренностей между сторонами касательно визитов пока нет, сказал посол РФ.

Ранее в МИД раскрыли договоренности Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.