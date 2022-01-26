В Кремле оценили последствия возможных санкций США для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции, которые ранее анонсировал американский президент Джо Байден против российского лидера Владимира Путина, абсолютно безболезненны политически деструктивны.

«Не совсем владеющие этой темы конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот начнет вторжение на Украину. По словам политика, если российско-украинскую границу перейдут 100 тыс. солдат, которые сейчас сосредоточены на юге России, вторжение станет «крупнейшим со времен Второй мировой войны».

США крайне редко вводят санкции против иностранных лидеров, тем не менее, такие прецеденты были. Вашингтон ранее ввел ограничения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Сирии Башара Асада и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.