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В Совфеде рассказали о «соревнованиях» санкций между сенаторами США

Сенатор Пушков: американские сенаторы соревнуются по санкциям против России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил законопроект сенатора Конгресса США Марко Рубио о новом пакете санкций в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Соревнование у них там в сенате США — кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России», — заявил сенатор.

По его мнению, новый пакет ограничений вряд ли одобрят, так как имеется уже один, поддержанный демократами. А Рубио является республиканцем. Кроме того, этот политик хочет исключить президента США Джо Байдена из процесса принятия решения о применении закона, чего не допустят демократы, добавил Пушков.

Ранее Рубио представил проект санкций против России в случае вторжения на Украину.

Согласно тексту законопроекта, санкции могут ввести лично против президента РФ Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Также ограничения могут коснуться доступа России к международной межбанковской системе SWIFT.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. По его словам, санкционные меры будут разрабатываться с участием партнеров союза.

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Санкции против России
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