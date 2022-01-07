У Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор

У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 января состоялся телефонный разговор. Об этом сообщается в близком к пресс-службе белорусского главы государства Telegram-канале «Пул первого».

По данным канала, в скором времени будут представлены подробности разговоров глав государств и премьера. Неизвестно, какие темы обсуждали Путин и Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что взял в этом году более жесткий курс на суверенитет. Глава республики отметил, что вместе с этим он будет укреплять связи с дружественными и братскими государствами, такими как Россия, Казахстан и Украина.

Также Лукашенко назвал протесты в Казахстане уроком для Белоруссии.

В конце декабря 2021 года стало известно, что переговоры Путина и Лукашенко продлились более трех часов.