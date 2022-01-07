Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Власти Латвии рекомендовали авиакомпаниям приостановить полеты в Казахстан 16:16
Во Франции назвали три региона, где в 2022 году могут вспыхнуть военные конфликты 16:12
В Канаде обнаружили новую загадочную болезнь 16:00
В Кремле не исключили телефонных переговоров Путина и Макрона в ближайшие дни 15:59
Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане попыткой утопить Россию в крови 15:55
Гендиректор «Зенита» рассказал, где продолжит карьеру покинувший клуб Маммана 15:49
Эндрю Гарфилд хочет снова сыграть Человека-паука 15:47
Патриарх Кирилл назвал отказ от деторождения концом человеческой истории 15:45
В Госдуме прокомментировали победу биатлониста Логинова на Кубке мира 15:44
В столице Казахстана формируются народные дружины 15:43

У Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 января состоялся телефонный разговор. Об этом сообщается в близком к пресс-службе белорусского главы государства Telegram-канале «Пул первого».

По данным канала, в скором времени будут представлены подробности разговоров глав государств и премьера. Неизвестно, какие темы обсуждали Путин и Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что взял в этом году более жесткий курс на суверенитет. Глава республики отметил, что вместе с этим он будет укреплять связи с дружественными и братскими государствами, такими как Россия, Казахстан и Украина.

Также Лукашенко назвал протесты в Казахстане уроком для Белоруссии.

В конце декабря 2021 года стало известно, что переговоры Путина и Лукашенко продлились более трех часов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть