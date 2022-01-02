Ирландских оппозиционеров обвиниили в пророссийской позиции

Ирландский премьер-министр Михол Мартин, заявил в интервью газете Irish Times, что члены оппозиционной партии «Шинн Фейн» в последние годы ни разу не подержали Евросоюз в критике президента России Владимира Путина и его политики.

«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены «Шинн Фейн» промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — сказал премьер.

Он отметил, что в партии уже несколько лет воздерживаются от критических заявлений в адрес Путина, а значит «в глубине души выступают против Европейского Союза».

Ранее экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген заявил, что российский президент живет в мире ностальгии, где международное право не играет никакой роли. По его словам, Путин прославляет Советский Союз в общем и сталинский режим в частности, а также стремится воссоздать Российскую империю.