Самолет-разведчик ВВС США совершил второй полет над Восточной Украиной

Американский самолет-разведчик E-8 Joint STARS утром 30 декабря совершил второй за последние дни полет над востоком Украины. Такие сведения сообщает CNN.

Данные со ссылкой на источник опубликованы в официальном Twitter канала. По имеющейся информации, полет был осуществлен за несколько часов до запланированного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Накануне CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США сообщил, что «полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины».

При этом авторы Telegram-канала «Военный обозреватель» пишут со ссылкой на свои источники, что 27 декабря разведывательных бортов было два. Также по их данным, первый разведывательный полет над регионом провел RC-135W Rivet Joint ещё 11 декабря. Тогда RC-135W Rivet Joint ВВС США впервые прошел непосредственно над Киевом, затем вдоль линии соприкосновения и северных границ Крыма. Далее он развернулся и продолжил разведку линии соприкосновения на Донбассе.

Ранее сообщалось, что полет 27 декабря проходил с разрешения украинского правительства. Точный маршрут не разглашается, но представитель американской армии уточнил, что самолет не пролетал над Донбассом.