Путин продлил срок отказа чиновников и военных от иностранного гражданства

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому переносится срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 27 предложенного президентом Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля. Ранее государственные и муниципальные служащие, а также военные должны были до 1 января 2022 года отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, в противном случае они подлежат увольнению.

Теперь этот срок перенесен на 1 января 2023 года.

Ранее Путин подписал закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС. Также данный закон предполагает наделение правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения об эвакуации.