Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Буре поддержал отмену МЧМ — 2022 19:44
Уральца посадили на 22 года за убийства и изнасилования 25-летней давности 19:37
Экс-советница Рейгана получила российское гражданство 19:36
Смородская: в футболе слишком много проходимцев и дилетантов 19:29
Принц Уильям и Миддлтон не будут встречаться с принцем Гарри и Маркл во время визита... 19:29
Платье, стоившее работы украинскому замминистра, продали на благотворительном... 19:23
Американский бизнесмен отправит в Японию три самолета картошки 19:23
Футболист «Динамо» Грулев рассказал, кто для него является примером... 19:15
В центре Брянска повесили новогоднее поздравление с опечаткой 19:12
В Каменске-Уральском объяснили, почему депутат пожелал смерти врагам 19:08

Путин продлил срок отказа чиновников и военных от иностранного гражданства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому переносится срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 27 предложенного президентом Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля. Ранее государственные и муниципальные служащие, а также военные должны были до 1 января 2022 года отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, в противном случае они подлежат увольнению.

Теперь этот срок перенесен на 1 января 2023 года.

Ранее Путин подписал закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС. Также данный закон предполагает наделение правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения об эвакуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть