Порошенко рассказал о «подарке», сделанном Зеленским Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия действующего главы государства Владимира Зеленского представляют собой «подарок» для его российского коллеги Владимира Путина. Об этом Порошенко рассказала в эфире украинского «Пятого канала» на YouTube.

По мнению Порошенко, Зеленский сделал «подарок», когда озвучил подозрения в его адрес. Сам экс-президент утверждает, что на протяжении пяти лет «давал отпор российской агрессии».

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский занимается незаконным политическим преследованием через систему искривленного правосудия», — подчеркнул бывший украинский лидер.

Порошенко обратил внимание, что подобное отношение к нему со стороны Зеленского длится почти три года.

Ранее офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене. Исполняющий обязанности главы ведомства сообщил Руслану Стефанчуку о подозрении экс-президента письмом, которое было отправлено еще 20 декабря 2021 года. В свою очередь адвокаты Порошенко выступили с заявлением после обвинений в адрес экс-президента.

Также украинские парламентарии обвиняли в государственной измене и финансировании терроризма действующего президента Зеленского.