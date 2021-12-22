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Глава ДНР: Украина пытается устроить в Донбассе техногенную и гуманитарную катастрофу

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал мировое сообщество не допустить применения Киевом химоружия в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, около линии соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать силы и средства, а Киев настойчиво демонстрирует свое нежелание идти на диалог.

«Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира», — заявил Пушилин. Как отметил глава ДНР, Украина готова пожертвовать не только жителями ЛНР и ДНР, но и своими гражданами, живущими на подконтрольной Киеву территории.

Он сообщил, что в республиках со всей серьезностью отнеслись к заявлению министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

Пушилин добавил, что Украина стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а ее жители — заложниками сложившейся ситуации.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

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