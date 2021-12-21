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Путин возложил всю ответственность за напряженность в Европе на США

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин возложил всю ответственность за ситуацию в Европе на США. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Напряженность в Европе — это вина США», — заявил российский лидер.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Отношения России и США
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