Путин возложил всю ответственность за напряженность в Европе на США

Президент России Владимир Путин возложил всю ответственность за ситуацию в Европе на США. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Напряженность в Европе — это вина США», — заявил российский лидер.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.