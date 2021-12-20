Бутина заявила, что у иноагентов должна появиться возможность снять с себя этот статус

В новом законе об иностранных агентах должен появиться этап предупреждения о признаках иноагента, а также механизм исключения из реестра, заявила в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Мария Бутина.

«Я считаю, что в наш будущий закон, который должен быть целостным, очень важно добавить предупреждение, что человек может быть признан иноагентом, и процедуру выхода. То есть, если вы приняли решение не работать больше на иностранного заказчика, у вас должна быть четкая и ясная процедура выхода, это не пожизненный статус. На сегодняшний день такой процедуры не предусмотрено, и очень жаль», — добавила она.

При этом ключевым фактором в определении статуса иностранного агента Бутина выделяет не финансирование.

«Определяющим фактором иноагентства являются не столько деньги, сколько деятельность в интересах иностранного заказчика. Поэтому, чтобы не попасть в ситуацию, связанную с тем, чтобы не оказаться вдруг иноагентом, призываю людей все-таки рационально подходить к своему выбору. Не дистанцироваться от него, а нести ответственность за принятые решения», — считает депутат.



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