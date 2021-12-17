Рябков заявил о готовности РФ поехать на переговоры с США «хоть завтра»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва может поехать на переговоры в Вашингтон в буквальном смысле даже «завтра». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Готовы незамедлительно, хоть завтра — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря — выехать для переговоров с США в третьей стране», — заявил Рябков.

Во время брифинга замглавы ведомства добавил, что можно было бы встретиться с Соединенными Штатами на переговорах, к примеру, в Женеве.

«Правда, наверное, трудно это будет сделать в Вашингтоне, потому что здесь проблемы с визами, в американском посольстве, с выдачей виз, а нам трудно ехать подавать визовые заявки куда-то в Ереван или Нур-Султан, мы тогда к завтрашнему дню не успеем», — сказал Рябков.

В конечном счете дипломат обратил внимание на готовность РФ ко встрече с США в удобном месте для обоих сторон.

Ранее в Кремле заявили о готовности России к переговорам с США о гарантиях безопасности.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о шагах России к диалогу с Соединенными Штатами.