В Кремле ответили на вопрос о возможной дате переговоров Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время неизвестна дата проведения переговоров между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом, сообщил «Интерфакс».

«Может. Но конкретных договоренностей нет», — отметил Песков в ответ на вопрос о возможности встречи двух лидеров до конца года.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с Путиным в обозримой перспективе.

7 декабря главы двух стран провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Как уточнил военный аналитик Михаил Самус, причиной начала переговоров президентов стало перемещение Россией военных по своей территории.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить РФ от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» Путина.