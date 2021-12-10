Зеленский заявил о создании Европой «культа России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа якобы причастна к созданию «культа России». Об этом глава государства сообщил в эфире «1+1».

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная», — подчеркнул Зеленский.

Президент задался вопросом, кто именно создает подобный образ вокруг России.

«Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент России верит в то, что РФ может делать то, что она хочет», — отметил Зеленский.

Как считает Зеленский, в Европе в настоящий момент достаточно стран, страдающий от санкционной политики против России.

«Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей», — сказал украинский глава государства.

Ранее Зеленский не исключил создание отдельного формата для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.