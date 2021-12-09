МИД заявил о начале работы по реализации решений, достигнутых при беседе Путина и Байдена

В Министерстве иностранных дел России заявили, что уже идет работа по реализации решений, достигнутых во время беседы президента РФ Владимира Путина и 46-го главы США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Во вторник, 7 декабря, у Путина и Байдена состоялись переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В общей сложности президенты России и Соединенных Штатов общались два часа.

«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется», — уточнила Захарова.

По словам представителя российского ведомства, экспертам требуется время, чтобы предоставить не только «лозунги», а конкретную проделанную работу по итогам договоренностей Москвы и Вашингтона.

«Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», — пояснила Захарова.

В ходе беседы Путин и Байден уделили особое внимание украинскому кризису. Как заключили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы американской администрации не перекладывать всю ответственность на Москву.

Ранее в Белом доме высказались о возможности встречи Байдена и Путина.

Также США пообещали не применять силу против России в одностороннем порядке.