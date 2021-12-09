В Раде рассмотрят законопроект о штрафах за отрицание «войны» с Россией

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, устанавливающий ответственность за отрицание российских «вооруженной агрессии» и «оккупации» части украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию на Youtube-канале кабмина.

«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Под публичным отрицанием предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам, а также «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины». Кроме того, к отрицанию будет приравниваться распространение соответствующих листовок.

За первое нарушение закона планируется штрафовать на сумму равную от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет $630-$1260. При повторном нарушении штраф вырастет до $1260-$1890.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что информация в СМИ о «планах» Москвы напасть на Украину является ложью, а осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления.