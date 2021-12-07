Трамп назвал предстоящие переговоры Байдена и Путина «неравным матчем» для США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал неравным матчем предстоящие переговоры главы России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Это неравный матч для нашей страны. <...> Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Это все равно, что выставить «Патриотов Новой Англии» против школьной команды», — заявил он в эфире телеканала Newsmax.

Трамп добавил, что такое развитие событий стало возможно, поскольку выборы президента США «были украдены».

По словам политика, будучи президентом он всегда действовал жестко по отношению к России, хотя ему самому Путин нравился.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.