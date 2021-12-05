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Глава ДНР заявил о готовности Киева к возобновлению войны в Донбассе

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев готов к возобновлению военных действий в Донбассе. Его цитирует Telegram-канал «Республиканский актив».

«С тем количеством вооружения, с тем количеством личного состава, который стянули в зону конфликта, — это все говорит о том, что Украина готова», — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин подчеркнул, что противостояние Украины и ДНР уже не происходит «один на один», к ситуации на Украине привлечены силы НАТО. По словам Пушилина, в случае обострения конфликта ДНР может обратиться за помощью к Москве.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эти заявления, не исключил, что в случае военной агрессии со стороны Киева и угрозе жизни людей Россия может оказать ДНР помощь. При этом он выразил надежду, что этот вопрос можно разрешить мирным путем.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к прямым контактам с Россией, без этого конфликт в Донбассе не завершится.

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