В Белоруссии считают, что Польша ищет способы обострения отношений с Минском

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Польша намеренно обостряет отношения со страной. Об этом представитель главы государства рассказала в эфире «Главный. Тур».

Эйсмонт добавила, что власти Польши проиграли в ситуации на польско-белорусской границе.

«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение. У них не получилось с мигрантами и начали искать любые другие методы и способы», — уточнила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом текущего года после того, как белорусское правительство ослабило контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Вблизи белорусской границы при этом продолжают находиться три группы беженцев.

Ранее сообщалось, что из Польши и Литвы пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов за последние сутки.