Президент Болгарии объяснил Украине свои слова о принадлежности Крыма России

Президент Болгарии Румен Радев ответил Министерству иностранных дел Украины после просьбы объяснить слова о принадлежности Крыма РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на mediapool.bl.

До этого болгарский президент сказал во время предвыборных теледебатов, что Крым находится в составе России.

По его словам, в подобном утверждении отсутствует какая-либо драма.

«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», — уточнил Радев.

Ранее в своем выступлении Радев подчеркивал, что «Россия не может быть врагом» Болгарии.

Как стало известно, МИД Украины уже вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.