Песков прокомментировал статью в The Telegraph о «гибридных войнах» России в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в британской газете The Telegraph, в которой говорится, что РФ якобы ведет гибридные войны в Восточной Европе.

«Никаких гибридных войн Россия не ведет. Это абсолютно исключаемо», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что в Москве сейчас заинтересованы в том, чтобы в Европе «все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к источникам тех проблем, которые сейчас душат Европу».

Ранее в британской газете The Telegraph появилась статья, в которой утверждалось, что российский лидер Владимир Путин якобы постоянно использует так называемые «гибридные войны» для противостояния с западными странами.

«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — говорится в материале.

Таким образом, автор статьи обвинил Россию в том, что она причастна к миграционному кризису, возникшему на границ Польши и Белоруссии. Москва неоднократно отвергала подобные заявления в свой адрес.