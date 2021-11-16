В Крыму прокомментировали указ Путина по Донбассу

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса стал ключевым моментом для интеграции с Россией. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его мнению, российский рынок для жителей Донбасса стал более открытым, и это еще один шаг на пути возвращения региона в Россию. Он добавил, что Украина на намерена мирно урегулировать ситуацию в Донбассе.

Константинов выразил надежду, что жители ДНР и ЛНР получат возможность «зажить полноценной экономической жизнью».

Ранее МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В заявлении говорится о том, что предусмотренные указом Путина мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».