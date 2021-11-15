В Раде потребовали встречу с Зеленским из-за «угрозы» от России

Две фракции Верховной рады Украины — «Европейская солидарность» и «Батькивщина» — потребовали проведения закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским по вопросам вероятной военной угрозы со стороны России и кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».

Так, лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал встречи «в ближайшее время», в ходе которой, в частности, «будут подняты вопросы угроз национальной безопасности, по кризису в энергетике, по кризису с ковидом и кризису с экономикой».

Инициативу поддержала и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Я не могу понять этого молчания и странного поведения украинской власти и поддержать предложение о том, чтобы немедленно провести закрытую встречу глав фракций с президентом Украины. Это не шутки, когда Украина почти перед угрозой войны, а вы делаете вид, что ничего не происходит», — заявила она.

Ранее американские деятели предупредили Евросоюз, что Россия может «спланировать вторжение на Украину». По информации Bloomberg, «близкий к Кремлю» источник сообщил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.