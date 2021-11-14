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Поклонская ответила на угрозы депутата Рады Гончаренко

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@nv_poklonskaya/Instagram

Людям «следует брать пример» с депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который «по-настоящему любит Украину», заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в своем Telegram, комментируя угрозы парламентария о «гостях» из Киева.

«Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому», — сказала Поклонская.

Дипломат отметила, что людям «грех не воспользоваться» обнародованными в СМИ и ведомствах данными о ней и ее ребенке, чтобы «по-мужски» послать угрозы». Она опровергла информацию о купленном жилье, а также рассказала о наличии ведомственной квартиры, полученной «за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти».

Ранее Гончаренко заявил, что Поклонскую по прибытии в Кабо-Верде «упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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