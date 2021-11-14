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Украинский депутат Гончаренко пригрозил отправить Поклонскую в СИЗО

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РИА «Новости»

Свеженазначенный посол РФ в островном государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская должна быть арестована и отправлена в тюрьму, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко в ролике на своем YouTube-канале.

«За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются [туда] приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО [в Киеве], где тебе и место», — заявил депутат Рады.

Ранее Поклонская отметила, что едет в Кабо-Верде работать, а не бояться.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.

На заявление Кулебы Поклонская ответила, что помнит про «тех, кто устроил госпереворот на Украине» и превратил некогда цветущую и развивающуюся страну в руины.

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