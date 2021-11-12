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Путин: экономика России вернулась на допандемийный уровень

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны вернулся к уровню, который фиксировался до начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», — сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС.

Он назвал текущий прирост «вполне хорошим показателем», отметив, что РФ не лидирует в регионе.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) значительно улучшила прогноз роста российского ВВП в текущем году — показатель увеличился на 1,2% в сравнении с весной и составил 3,9%. В организации подчеркнули, что экономика России превысила допандемийный уровень.

Уровень инфляции, прогнозируемый Еврокомиссией, составляет 6,2% в 2021 году и 4,8% — в 2022 году. По оценке ЕК, уровень безработицы снизится в 2021 году до 5,3% по сравнению с 5,8% в 2020 году. В 2022 сохранится тенденция к снижению. По прогнозам, в будущем году уровень безработицы должен составить – 5,2 %.

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