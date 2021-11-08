У Путина состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина прошел телефонный разговор с директором американского Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

Директор ЦРУ общался с российским главой, когда был в Москве.

«Да, такой разговор имел место, телефонный», — поделился Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Бернс затронули в ходе беседы двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике.

Кроме того, у российского президента с директором ЦРУ прошел обмен мнениями по региональным конфликтам.

В частности, также была поднята тема кибербезопасности, уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Кремле проинформируют, если Путин встретится с главой ЦРУ Бернсом.