Путин предостерегал Байдена от размещения военных баз в Центральной Азии

На встрече в Женеве президент России Владимир Путин предупреждал американского коллегу Джозефа Байдена о негативной позиции России по размещению американских баз в Центральной Азии. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров телеканала «Россия 24».

«Путин сказал Байдену: «Мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана», — сказал министр.

По его словам, США контактировали по этому вопросу с Пакистаном, Узбекистаном и Киргизией. Все перечисленные страны отказались под разными предлогами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон эвакуировал «около 340» американцев из Афганистана с тех пор, как американские войска официально покинули страну в конце августа.