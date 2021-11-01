На Украине спрогнозировали капитуляцию Киева после встречи Путина и Зеленского

Экс- секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предсказал, что потенциальная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева. Его цитирует РИА Новости.

Турчинов считает такую встречу в верхах «серьезным вызовом Украине». По его мнению, Киеву нужно иметь «другие формы реагирования». Но политик не назвал их.

Турчинов напомнил, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было закончить внутренний конфликт за две недели. Он указал, что прошло почти три года, а боевые действия продолжаются. По его словам, Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».

Ранее журнал National Interest выпустил материал, где утверждает, что Москва может выйти за рамки резких слов после применения в Донбассе ударного турецкого беспилотника Байрактар (Bayraktar TB2).