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В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия встревожена трагическим развитием событий на юго-востоке Украины и не может исключить дальнейшей деградации ситуации. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Комментарий Захаровой прозвучал на фоне поступающей информации о новых наступательных действиях ВСУ в Донбассе и попытку украинской стороной занять село Старомарьевка на линии соприкосновения с самопровозглашенной ДНР.

«Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта», — сказала она.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР.

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