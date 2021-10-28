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В Кремле подтвердили участие Путина в заседании Высшего госсовета Союзного государства

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поучаствует в заседании Высшего госсовета Союзного государства, запланированном 4 ноября. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Действительно, в День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства», — сообщил Песков.

По его словам, проходить заседание в этот день будет в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета c Путиным 4 ноября.

В начале сентября Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. Речь идет не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства.

Также Песков раскрыл возможности Путина по личному участию в международных саммитах.

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