Климкин назвал способ «остановить Россию» с помощью США

Экс-глава МИД Украины заявил, что Вашингтон должен подтверждать свои слова о поддержке Киева реальными действиями. По его словам, только в этом случае в Москве увидят сигнал. Такое заявление бывший министр сделал в беседе с украинским интернет-порталом Obozrevatel.

«Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной», — объяснил он.

Говоря об итогах визита главы Пентагона Ллoйда Остина на Украину, Климкин заявил, что приезд такого высокопоставленного лица из США — это скорее символ, и он не сможет дать значимых результатов.

Остин посетил Киев на прошлой неделе. Во время встречи он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины стать членом НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. При этом бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом альянса ближайшие десять лет.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут.