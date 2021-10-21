Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь, сообщает РИА «Новости».

«Ориентируемся на декабрь», — отметил официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции начиная с 2001 года. Первый брифинг, в 2001 году, был самым коротким — 1 час 35 минут, а самой продолжительной была конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер не поедет в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26), которая состоится в начале ноября. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России. По словам Пескова, Путин, возможно, примет участие в саммите в формате видеоконференции.